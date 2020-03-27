Певец Майданов устроил концерт в поддержку медиков на балконе в Одинцово

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27.03.2020, 15:08, Новости дня

Певец Денис Майданов 26 марта провел на балконе в подмосковном Одинцово концерт в поддержку медиков, которые заняты борьбой с коронавирусом.

Об этом Майданов сообщил в своем Instagram.

Певец исполнил песни «Вечная любовь», «Ничего не жаль», «Территория сердца», «Пролетая над нами» и «36,6».

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Публикация от Денис Майданов (@maydanov_official) 27 Мар 2020 в 4:00 PDT

На концерт пришли многие местные жители, они подпевали исполнителю и наградили его аплодисментами.

«Жители района Трехгорка в Одинцово предложили поучаствовать во флешмобе (со мной связалась по этому поводу местный общественный лидер Марина ) – конечно, я не смог отказать, и поддержал. В прошлом году в Трехгорке прошел фестиваль граффити. Мы подружились с местными жителями, начали общаться и уже не один раз здесь пели: и на День Флага со школьниками, и в День народного единства. В нашей стране и во всем мире сейчас непростая ситуация, поэтому хотелось поддержать людей, подарить им позитивные эмоции и мои лучшие песни», – рассказал Майданов.

Днем ранее заслуженный артист РФ Денис Майданов в рамках проекта #МЫВМЕСТЕ вышел на балкон своего дома и спел для соседей и жителей подмосковной Трехгорки.



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