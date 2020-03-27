Минздрав дал новые рекомендации по борьбе с коронавирусом

27.03.2020, 15:08, Новости дня

Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса, заявили в пресс-службе ведомства.

В частности, Минздрав расширил с четырех до шести список возможных лекарств для лечения коронавируса у взрослых, передает ТАСС.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации для тех, кто вынужден оставаться дома из-за рисков распространения коронавируса нового типа.

Президент Владимир Путин 25 марта выступил на тему ситуации с китайским коронавирусом в РФ и заявил, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение болезни. Он также объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.