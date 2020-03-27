Казахстан закрыл большинство предприятий
27.03.2020, 15:06, Новости дня
Власти Казахстана в пятницу издали распоряжение о прекращении работы большинства компаний в столице страны, Нур-Султане, и крупнейшем городе, Алма-Аты.
Запрет будет действовать в период с 30 марта по 5 апреля в целях борьбы с распространением коронавируса.
Как сообщается в официальном заявлении правительства, работу продолжат только государственные органы, медицинские учреждения, СМИ, продовольственные магазины, аптеки и другие заведения первой необходимости.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет