 

Казахстан закрыл большинство предприятий

27.03.2020, 15:06, Новости дня

Власти Казахстана в пятницу издали распоряжение о прекращении работы большинства компаний в столице страны, Нур-Султане, и крупнейшем городе, Алма-Аты.

Запрет будет действовать в период с 30 марта по 5 апреля в целях борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщается в официальном заявлении правительства, работу продолжат только государственные органы, медицинские учреждения, СМИ, продовольственные магазины, аптеки и другие заведения первой необходимости.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / В Ровенской области от осложнений гриппа умер мужчина

03.02 / Взятка главе Фонда госимущества. Троим подозреваемым избрали меру пресечения

03.02 / Суд арестовал ударившего росгвардейца боксера Кушиташвили

23.02 / 83-летняя украинка ожила через 10 часов после смерти

12.03 / CNN – «почувствовали, будто простудились» — Том Хэнкс объявил о заражении коронависрусом

20.02 / Суд отменил решение о высылке из России сестер с ВИЧ

11.03 / За торговлю контрафактными часами костромич заплатит часами обязательных работ

21.03 / Мишустин сообщил об упреждающих экономических мерах

21.02 / Лукашенко получил «неожиданное предложение» от Путина

05.03 / Турция решила направить спецназ на границу с Грецией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска