У премьер-министра Великобритании обнаружен коронавирус
27.03.2020, 15:06, Новости дня
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что его тесты на коронавирус дали положительный результат.
«За последние 24 часа у меня развились слабо выраженные симптомы, и анализ на коронавирус оказался положительными, – написал Джонсон в Твиттере. – Сейчас я нахожусь в самоизоляции, но я продолжу руководить ответными действиями правительства в режиме видеоконференции, и мы одержим верх над коронавирусом».
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Русская служба «Голоса Америки»
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