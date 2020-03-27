 

У премьер-министра Великобритании обнаружен коронавирус

27.03.2020, 15:06, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что его тесты на коронавирус дали положительный результат.

«За последние 24 часа у меня развились слабо выраженные симптомы, и анализ на коронавирус оказался положительными, – написал Джонсон в Твиттере. – Сейчас я нахожусь в самоизоляции, но я продолжу руководить ответными действиями правительства в режиме видеоконференции, и мы одержим верх над коронавирусом».

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Шахматы. Горячкина победила Стефанову на этапе Гран-при FIDE

05.03 / В Швейцарии от коронавируса умер первый человек

25.03 / Собянин поддержал наказания за нарушение карантина по коронавирусу

17.02 / В Крыму арестован участник украинского батальона

06.03 / Стало известно о возможной отмене «Евровидения» из-за коронавируса

20.02 / Эспер объяснил необходимость модернизации ядерного потенциала США

27.02 / Украина решила увеличить расходы на ракетное оружие на 12 млн долларов

28.02 / Два в одном: В России появятся единые полисы ОСАГО и КАСКО

06.03 / Нардеп Волошин контактировал с заразившимся коронавирусом французским депутатом Рейтцером

25.02 / НАБУ провело обыски у Пашинского по делу о поставках некачественной техники ВСУ и МВД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска