У премьер-министра Великобритании обнаружен коронавирус

27.03.2020, 15:06, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что его тесты на коронавирус дали положительный результат.

«За последние 24 часа у меня развились слабо выраженные симптомы, и анализ на коронавирус оказался положительными, – написал Джонсон в Твиттере. – Сейчас я нахожусь в самоизоляции, но я продолжу руководить ответными действиями правительства в режиме видеоконференции, и мы одержим верх над коронавирусом».