 

Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом

27.03.2020, 15:01, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Эту информацию он подтвердил в своем твиттере: 

Джонсон сообщил, что у него есть “слабые симптомы”, премьер решил уйти в добровольный карантин, в котором будет находиться, пока вирус не перестанут обнаруживать в его крови. 

Госпитализация, по словам Джонсона, ему пока не требуется. Он также сказал, что будет продолжать исполнять обязанности премьера посредством видеоконференций. 

Джонсону всего 55 лет, и формально болезнь не представляет для него такой угрозы, как для пожилых людей. Однако его невеста сейчас ожидает ребенка, и коронавирус может представлять опасность для плода. 

 

Ранее о том, что они заразились коронавирусом, сообщили:

британский принц Чарльз, первый в очереди наследник британской короны,
российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили),
певец Лев Лещенко, 
актер Идрис Эльба,
актриса и модель Ольга Куриленко,
актер Том Хэнкс,
князь Монако Альберт,
украинский депутат Верховной Рады Сергей Шахов,
певец Пласидо Доминго.

 

 

Во всем мире коронавирусной инфекцией заболели уже более 530 тысяч человек, более 24 тысяч заболевших умерли. В Великобритании кризис в связи с коронавирусом ухудшается: в стране больны более 11 тысяч человек, более 580 умерли, и кривая смертности идет вверх с каждым днем. В стране уже введены строгие карантинные меры: жителям предписано находиться дома, прогулки на улице запрещены. 



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