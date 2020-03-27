Российские банки пожаловались в ЦБ на закрытие депозитов после обращения Путина

27.03.2020, 15:01, Новости дня

Клиенты российских банков начали массово закрывать депозиты и срочные вклады и забирать деньги из банков. Об этом говорится в письме, которое представители Ассоциации банков России направили главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной, цитирует документ РБК.

Банкиры подчеркивают, что отток вкладчиков начался 25 марта. В этот день президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом и среди прочего объявил о введении 13%-ного налога на доходы с процентных доходов по депозитам и вкладам в российских банках, в случае, если вклад превышает 1 миллион рублей. Позже представители Кремля назвали эту меру “восстановлением социальной справедливости”.

“Отсутствие в публичном пространстве комментариев, разъясняющих порядок, сроки, а главное — информацию о плательщиках этого налога, создало почву для распространения различных версий и слухов его реализации. И может спровоцировать “набег” на банки, первые признаки которого уже видны”, — предупредили авторы письма.

На 1 марта 2020 года в России было открыто почти 600 миллионов счетов, в том числе вкладов и депозитов. Общий объем средств на них – примерно 31,5 триллионов рублей. На вклады от одного миллиона рублей приходится 57 процентов от этой суммы. Однако, по данным самих банкиров, таких счетов в российских банках всего 1%.

Глава министерства финансов Антон Силуанов после речи Путина уточнил, что налог будет действовать с 2021 года, а первый раз оплатить его владельцы вкладов должны будут в 2022 году.