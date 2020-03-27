 

Боевики “ДНР” предлагают украинской стороне обмен по формуле “10 на 8”

27.03.2020, 14:59, Новости дня

Боевики “ДНР” предлагали украинской стороне провести обмен удерживаемыми лицами по формуле “10 на 8”, однако Киев от такого предложения отказался. Об этом заявила “омбудсмен ДНР” Дарья Морозова, пишет подконтрольное боевикам агентство ДАН.

Морозова утверждает, что оккупационные власти настаивают на скорейшем проведении обмена из-за сложной эпидемиологической ситуации.

“По этой причине 26 марта в ходе заседания трехсторонней контактной группы нами было выдвинуто предложение о проведении обмена по формуле “10 на 8”. “Украинская сторона категорически отказалась от нашего предложения”, – сказала представитель боевиков.

Она отметила, что представители украинской стороны вместо подтверждения информации об удерживаемых лицах представили участникам список из людей, находящихся в розыске, пропавших без вести и освободившихся из мест лишения свободы.

Морозова подчеркнула, что “ДНР” настаивает на проведении обмена по формуле “10 на 8”, “несмотря на незавершенные Киевом мероприятия по процессуальному очищению лиц, освобожденных в ходе обмена 29 декабря 2019 года”.

Последний обмен удерживаемыми лицами произошел 29 декабря 2019 года между Украиной и боевиками “ДНР” и “ЛНР”. Это произошло у КПВВ “Майорское” в Донецкой области вскоре после встречи “Нормандской четверки” в Париже. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев.

В интервью турецкому телеканалу TRT Haber, обнародованном 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских пленников для предстоящего обмена. Президент надеется на обмен в марте.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, участвующий в переговорах по Донбассу, 11 марта говорил, что обмен может состояться до конца месяца.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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