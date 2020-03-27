Венедиктова отстранила Трепака от ряда резонансных дел, он подал в отставку – СМИ

27.03.2020, 14:59, Новости дня

Заместитель генерального прокурора Украины Виктор Трепак подал в отставку. Об этом 27 марта сообщило несколько изданий со ссылкой на источники, в том числе INSIDER и “Украинская правда”.

Это произошло после того, как генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в частности от дела о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, выяснила “Украинская правда”.

По данным INSIDER, речь также идет о делах Майдана и деле о нападении на одесского активиста Сергея Стерненко, во время которого погиб один человек.

По предварительной информации, Венедиктова заявление об отставке Трепака еще не подписала.

Трепак – предпоследний член команды бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки, который оставался работать в ведомстве. До этого в отставку подали заместители генпрокурора Виталий Касько и Виктор Чумак, на своей должности остается еще один заместитель – Гюндуз Мамедов.

Трепак был назначен заместителем генпрокурора в октябре 2019 года. В 2015–2016 годах он был первым заместителем главы СБУ.

Венедиктова стала генпрокурором 17 марта. 27 марта она назначила своими заместителями Андрея Любовича и Алексея Симоненко.