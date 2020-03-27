Руководитель полиции Киева заразился коронавирусом – замглавы МВД

27.03.2020, 14:59, Новости дня

Заместитель председателя Национальной полиции Украины – руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заразился коронавирусом. Об этом 27 марта в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

“Сегодня положительный диагноз на коронавирус подтвердился у троих полицейских и одного курсанта. Именно медики и правоохранители, как показывает трагический опыт Италии, наиболее часто становятся жертвами поражения опасной инфекцией. В том числе диагноз COVID-19 сегодня установлен Крищенко”, – написал он.

Геращенко добавил, что состояние Крищенко оценивается как удовлетворительное. Он продолжает исполнять свои обязанности дистанционно.

“Полицейские установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с больным. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся в самоизоляции. Помещение столичного главка должным образом продезинфицировано. Между тем руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились”, – сообщил замминистра МВД.

Епідемія підсилюється та поширюється.Так сьогодні позитивний діагноз на коронавірус підтвердився у трьох поліцейських… Posted by Антон Геращенко on Reede, 27. märts 2020

В Украине, по информации Минздрава на утро 27 марта, подтверждено 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией, шесть человек скончались (после этого местные власти информировали о новых случаях инфицирования). Днем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе выявлено еще восемь новых случаев. “ГОРДОН” в режиме онлайн следит за ситуацией с распространением коронавируса в Украине.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 542 тыс., из них 24 361 человек умерли, более 124 тыс. выздоровели.