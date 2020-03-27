 

“Культурное распитие” обернулось двойным убийством и пожаром в Новосибирске

27.03.2020, 14:55, Разное

Распитие алкоголя привело к трагедии в Новосибирске. “Культурные посиделки” компании из пяти человек закончились поножовщиной, двумя смертями и пожаром в квартире.

Как пишет Vse42.ru, после употребления спиртного между приятелями завязался конфликт на почве ревности. 32-летний мужчина достал нож и зарезал 60-летнего хозяина жилища и его 41-летнюю знакомую. Он также нанес удары 32-летнему квартиранту, но тот позже пришел в себя и сумел позвать на помощь. Убийца и его 32-летняя спутница решили поджечь квартиру и скрыться. Вскоре они были задержаны полицией. 



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