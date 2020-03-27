 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

27.03.2020, 14:55, Разное

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у него обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом он сообщил в своем микроблоге в “Твиттер”.

Джонсон отметил, что у него проявились симптомы заражения, и он сдал анализы. Результат оказался положительным. Политик намерен соблюдать режим самоизоляции и работать удаленно с помощью видеосвязи.



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