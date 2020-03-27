Жена Игоря Николаева выступила с обращением

27.03.2020, 14:53, Новости дня

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова попросила не беспокоить ее семью вопросами о здоровье музыканта, сейчас Николаев ожидает результатов анализа на коронавирус.

«Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать! Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дергайте нас! Отвечать каждому переживающему, а вас ооочень много, сейчас нет сил и времени и наше внимание сосредоточено на здоровье!.. Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать и не нервничать и ждать результатов анализа!» – написала Проскурякова в своем Instagram.

Супруга Николаева подчеркнула, что до определения точного диагноза семья и директор певца не будут давать комментариев.

Ранее сообщалось, что Николаев якобы обратился в больницу в Коммунарке. Кроме того, отмечалось, что артист прошел тест на коронавирус, результаты которого пока не известны.

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