 

Жена Игоря Николаева выступила с обращением

27.03.2020, 14:53, Новости дня

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова попросила не беспокоить ее семью вопросами о здоровье музыканта, сейчас Николаев ожидает результатов анализа на коронавирус.

«Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать! Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дергайте нас! Отвечать каждому переживающему, а вас ооочень много, сейчас нет сил и времени и наше внимание сосредоточено на здоровье!.. Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать и не нервничать и ждать результатов анализа!» – написала Проскурякова в своем Instagram.

Супруга Николаева подчеркнула, что до определения точного диагноза семья и директор певца не будут давать комментариев.

Ранее сообщалось, что Николаев якобы обратился в больницу в Коммунарке. Кроме того, отмечалось, что артист прошел тест на коронавирус, результаты которого пока не известны.

Берегите себя! Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / В Москве идут пикеты в поддержку осужденных по делу “Сети”

25.03 / В Узбекистане разработали собственную тест-систему выявления коронавируса

26.02 / ВВП Германии не изменился в IV квартале на фоне падения экспорта

06.03 / Саудовская Аравия обвинила Иран в распространении коронавируса

14.03 / Сильный ветер парализовал работу аэропорта Петропавловска-Камчатского

26.02 / Браузер Brave покажет веб-страницу, даже если она была удалена

22.02 / Часть стеклянной стены обрушилась с башни комплекса «Москва-Сити»

10.02 / Кинотеатр “Октябрь” эвакуирован во время премьеры фильма “Лёд 2”

26.03 / Глава FIDE Дворкович: турнир претендентов будет доигран в 2020 году

15.02 / В МИДе Мексики опровергли планы закупки военных вертолетов у России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска