Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

27.03.2020, 14:53, Разное

Минпросвещения РФ сообщило о переносе даты проведения ЕГЭ. В постановлении ведомства говорится, что сдавать единый экзамен начнут с 8 июня.

В пресс-центре Минпросвещения отметили, что изначально планировалось начать проведение ЕГЭ с 25 мая. Из-за карантина и распространения коронавируса было принято решение пересмотреть дату экзаменов. Досрочная сдача КГЭ также перенесена на более поздние сроки по аналогичным причинам.

16 марта Татьяна Голикова, являющаяся вице-премьером РФ, пояснила о переносе досрочного ЕГЭ, но отметила, что основной этап приема экзаменов начнется в ранее заявленные сроки. Позднее решение было пересмотрено из-за осложнения ситуации с COVID-19.

«Не исключено, что до проведения основного этапа единого государственного экзамена ситуация изменится, то пока лучше перестраховаться. В июне состоится основная волна ЕГЭ. После этого решения будут приниматься по ситуации», – рассказали в Рособрнадзоре.

По данным Минпросвещения, в 2020 году ЕГЭ намерены сдать примерно 797 тысяч граждан РФ. Около 692 тысяч из них являются выпускниками текущего года.