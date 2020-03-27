 

Полк из Приморья в ходе учений С-400 поразил цели на полигоне в Бурятии

27.03.2020, 14:53, Новости дня

Дислоцированный в Приморье зенитный ракетный полк поразил на полигоне Телемба в Бурятии гиперзвуковые мишени из С-400 в ходе учений, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

«В ходе проведения боевых стрельб были уничтожены более десятка целей, представляющих собой ракеты-мишени типа «Армавир» и интеллектуальные гиперзвуковые [мишени] типа «Фаворит». Все мишени были поражены», – сообщили в округе, передает ТАСС.

Также военнослужащие провели стрельбы из ЗРК «Панцирь-С2».

Перед стрельбами зенитчики сдали зачеты для допуска к боевым пускам по целям, после учений полк получил оценку «отлично», добавили в ВВО.

С-400 «Триумф» – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, она может поражать средства воздушного нападения и разведки, включая самолеты с технологией «стелс» и другие воздушные цели в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

ЗРК «Панцирь-С» предназначен для противовоздушной обороны ближнего действия, прикрытия гражданских и военных объектов, включая комплексы ПВО большой дальности.

В феврале более 1 тыс. военнослужащих из подразделений ПВО из Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края приступили к учениям на полигоне Телемба (Республика Бурятия) по отражению ракетной атаки и атаки дронов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.03 / У вице-президента США Пенса и его супруги COVID-19 не выявлен

05.02 / Две недели в Тюмени: главврач карантина рассказал о быте пациентов из Уханя

27.02 / Jerry Heil показала фото своей фигуры до и после похудения

07.02 / Китайский интернет-гигант протестировал в Ухане доставку роботами

28.02 / В Турции уточнили число погибших военных в результате атаки сирийских войск в Идлибе – 33 человека

04.02 / Количество “черных кредиторов” в России сократилось в 2019 году на 20%

11.02 / Zanco выпустила самый маленький в мире смартфон Tiny T2

25.03 / Сергей Шойгу заявил о появлении в российской армии воздушных асов по итогам операции в Сирии

11.02 / Жанна Эппле рассказала о страшных диагнозах, вопреки которым родила сыновей

26.02 / В США начали тестировать лекарство от коронавируса на людях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска