«Эта ошибка уже была допущена в Италии»

27.03.2020, 14:50, Разное

Экономисты призвали ввести жесткий карантин вместо нерабочей недели.

Ведущие российские экономисты призвали власти ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, объявленной президентом из-за распространения коронавируса. Открытое письмо в своем фейсбуке опубликовал профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ Константин Сонин.

По мнению специалистов, россияне могут воспринять предоставление выходных без жестких ограничений на посещение как неожиданные каникулы: кто-то поедет на дачу, а кто-то пойдет в парки или другие людные места.

«Эта ошибка уже была допущена месяц назад в Италии. После объявления "мягкого карантина" и выходных для большинства граждан, уровень общения только вырос.

<…> Когда две недели спустя Италия осознала свою ошибку и объявила жесткий карантин, было уже поздно», — говорится в обращении.

Экономисты предлагают ввести долгий карантин с запретом на выход из дома, кроме как для покупки продуктов и лекарств. В его условиях все учебные заведения должны проводить занятия только дистанционно, а правительству необходимо оптимизировать процесс обучения.

Авторы письма призывают власти в этот период оказать поддержку предприятиям, малому и среднему бизнесу, а также гражданам, оставшимся из-за пандемии без работы или перешедшим на частичную занятость. Эксперты также предлагают поддержать медиков, обеспечить доступность продовольствия и лекарств, организовать массовое тестирование на коронавирус, а также ждут от властей честного и открытого разговора с обществом о пандемии.

Открытое письмо подписали 14 экономистов. Среди них профессор парижского университета Sciences Po Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов, профессор Парижской школы экономики Екатерина Журавская, профессор экономики Принстонского университета Олег Ицхоки и профессор Аризонского университета Андрей Коврижных.