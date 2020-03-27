Участники «Лидеров России» запустили соцпроекты в рамках акции #МЫВМЕСТЕ

27.03.2020, 14:48, Новости дня

Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» запускают социальные проекты в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Участники конкурса оказывают помощь нуждающимся в разных регионах страны.

В рамках проекта #МЫВМЕСТЕ победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, член клуба «Лидеров России» «Эльбрус», эксперт Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Алена Гейдт из Москвы проводит консультации по трудовым правам для женщин с детьми в условиях, связанных с риском пандемии, на бесплатной основе, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Гейдт выкладывает ответы на специальном сайте. Вся информация по волнующим женщин вопросам передается в Минтруд для подготовки официальных разъяснений.

«Есть много опасений по поводу соблюдения работодателями трудовых прав в связи с вынужденными трудностями бизнеса. Особенно сложно женщинам с семейными обязанностями. Я провожу для них бесплатные консультации. Основное, что беспокоит работников сейчас: «Могут ли уволить или снизить заработную плату? Как женщинам с детьми в условиях неофициального карантина, не позволяющего взять больничный, не нарушить трудовое законодательство и не оставить детей без присмотра? Как оформить больничный на карантине без посещения клиники? Законно ли работодатели выплачивают сотрудникам 2/3 оклада?» В это непростое время очень важна информационная поддержка и я стараюсь помогать», – поделилась она.

Владимир Остроменский, победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, член клуба Лидеров РФ «Эльбрус», заместитель главного врача сети клиник «Скандинавия» из Санкт-Петербурга информируют население в соцсетях и на сайте клиники, исходя из личной врачебной практики в условиях эпидемии.

Он отвечает на вопросы: «Как обезопасить себя и своих близких? Как быть, если я вернулся из другой страны, пообщался с кем-то, у кого может быть инфекция? Можно ли во время самоизоляции навещать родственников, ходить в гости? Самоизоляция касается только работы? Что делать, если вас отправили на удалённую работу? Чем можно помочь?».

По словам Остроменского, первое и главное – проявить свою гражданскую ответственность: «Кроме информирования населения, мы занимаемся образованием врачей в онлайн- и офлайн-форматах. Врачи должны понимать, как обезопасить себя, работать с пациентами, какие виды лечения существуют. По третьему направлению работы, мы занимаемся разобщением потоков, маршрутизацией и специально выделили в рамках сети клиник «Скандинавия» несколько филиалов, которые занимаются конкретной помощью пациентам с ОРВИ, для того, чтобы обезопасить других. Мне кажется, что настало время взрослых людей. Нам всем пора повзрослеть и ответственно относиться ко всему, что происходит. Важно понимать, что от наших действий зависит сейчас все. Если вы имеете возможность помочь, спросите, кому потребуется ваша помощь или зайдите на сайт мывместе2020.рф. Берегите себя!».

Финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, директор АНО «Центр по поддержке здоровья и долголетия населения» Павел Ершов из Санкт-Петербурга с единомышленниками реализовал проект «Сердце Лидера» – «Здоровье – Легко!».

В данный момент проект вырос, и на его фундаменте была создана экспертная медицинская система «Эскулап»: «Эскулап» позволяет выявлять и регистрировать все жалобы и анамнестические данные пациентов. Цифровая экспертная система воспроизводит врачебную логику общения с пациентом. Она ведет нелинейный опрос, учитывая только что полученные ответы. Таким способом удается выявить весь спектр жалоб пациента еще до визита к врачу, не отнимая у него времени. Сейчас самым действенным способом справиться с вирусом является самоизоляция. И в этих условиях мы предлагаем гражданам нашей страны, не посещая поликлиник и не подвергая себя риску инфицирования, пройти анкетирование и получить предварительное заключение о своем здоровье, которое не является медицинским. Это можно сделать на сайте медицинскаяанкета.рф. Опрос может занять от пяти до 35 минут. В конце пациент получает развернутое заключение о своем здоровье и рекомендации, как действовать дальше».

Победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов, руководитель проектного офиса клуба Лидеров РФ «Эльбрус», сооснователь XP Brew Евгения Дмитриева из Москвы в рамках акции #МЫВМЕСТЕ с командой создала площадку-агрегатор для малого и среднего бизнеса с целью обмена ресурсами – помогипредпринимателю.рф.

Дмитриева и ее коллеги как представители малого бизнеса сами столкнулись с проблемами. Основной из них стало «падение каналов продаж» и нужно было искать альтернативы. Сейчас перед Евгенией стоит задача – создать площадку, где предприниматели помогают друг другу ресурсами, снижают издержки и риски конкретного бизнеса.

«Многие из наших друзей-предпринимателей столкнулись с разными проблемами. У кого-то высвободились ресурсы, стали простаивать машины и склады, кто-то нуждается в консультациях юридического, кадрового и финансового характера. А у других предпринимателей, наоборот, с ростом спроса стало не хватать людей и помещений. Мы понимаем, что для маленьких компаний особенно ценно в условиях кризиса получить квалифицированную бесплатную помощь. Так родилась идея ярмарки ресурсов. Участники нашего проекта – владельцы малого, среднего бизнеса и «стартаперы». В работе с проектом нам также помогают отраслевые эксперты, участники конкурса «Лидеры России». Они безвозмездно оказывают друг другу помощь, например, услуги по трудовому праву предоставляет победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов Алена Гейдт, а юридические консультации – победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов Ильнар Гирфанов и полуфиналист конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов Олег Матвеев», – прокомментировала она.

Победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, член клуба Лидеров РФ «Эльбрус», советник губернатора Новгородской области, руководитель компании «Первый ИТ Альянс» Дмитрий Афанасьев работает сразу над несколькими проектами. Он занимается созданием онлайн-платформы для быстрого «скоринга» на возможность заразиться коронавирусом и последствиях. Путем определенного построения нейросетей платформа обрабатывает параметры человека, такие как пол, возраст, особенности состояния здоровья и, как результат, выдает процент возможных последствий.

«Когда я смотрю на статистику по коронавирусу, понимаю, что нужно менять не только защитные маски, но и отношение самих людей к этой проблеме. Пандемия запустила ускоренный процесс перехода общества к постгуманизму. По крайней мере, никогда еще в последние 50 лет в развитых странах не обсуждались всерьез столь «радикальные» меры борьбы с эпидемией, как сейчас. Мир больше не будет прежним, но не надо этого боятся, надо это использовать во благо», – сказал Дмитрий Афанасьев.

Кроме того, он занимается проведением международных онлайн-конференций для снижения напряженности в обществе. Совместно с Правительством Москвы и Российской Международной Молодежной палатой «JCI» собирается провести большой онлайн-форум с подключением других регионов. Деятельность Афанасьева не ограничивается этими проектами, он также готовит материалы по проблематике коронавируса для публикации известными блогерами и лидерами мнений, старается делиться максимально объективной информацией о ситуации с вирусом, профилактике и мерах предосторожности.

Победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов, член клуба Лидеров РФ «Эльбрус», руководитель департамента политуправления ЦИК Партии «Единая Россия» Ильнар Гирфанов из Казани также присоединился к всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе. Татарстанское отделение Ассоциации юристов РФ совместно с Адвокатской палатой Республики Татарстан открыли горячую линию: позвонив по телефону 8 (960)-080-90-50, граждане могут получить бесплатную юридическую помощь. У жителей страны есть возможность также писать обращения в инстаграм @yuristy.vmeste и группу «ВКонтакте».

«Многие из россиян столкнулись с правовыми вопросами: «Как оплачивать кредит и ипотеку, находясь на карантине? Как выстроить взаимоотношения с работодателем? Как вернуть деньги за турпутевки или получить больничный лист?» Мы с командой призываем других юристов присоединиться к акции. В такое сложное время мы должны поддерживать друг друга», – рассказал Гирфанов.

По словам финалиста конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, собственника группы компаний ВБК Алексея Невьянцева из Свердловской области из-за пандемии во всем мире закрываются границы, двери домов, учебные и культурные заведения. Проект «Доброта – основа воспитания» реализуется благотворительным фондом «Доброе дело», который создал и 12 лет возглавляет Алексей. Проект направлен на привлечение детей к добрым делам с помощью «Уроков Добра», интерактивных инструментов и книги «Письма Добра».

«Наши «Уроки Добра» продолжаются в Магаданской и Свердловской области. Благотворительный фонд «Доброе дело» оперативно отреагировал на сложившуюся ситуацию и сделал все, чтобы школьники могли проходить «Уроки Добра» дома, находясь на вынужденных каникулах. Для ребят создали восемь видео-уроков, аудиокнигу и выложили на сайте три тома книги «Письма Добра». В этих книгах размещены жизненные истории, трогательные стихи, поучительные притчи, дети пишут по ним сочинения и делают рисунки», – прокомментировал Алексей Невьянцев.

Проект реализуется при поддержке аппарата полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе и Министерства социальной политики Свердловской области с использованием гранта президента на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов».

Победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, член клуба Лидеров РФ «Эльбрус», директор сети центров дополнительного образования ООО «Снейл» Александр Дерябин в рамках работы «Штаба поддержки малого и среднего предпринимательства» будет собирать и делиться актуальной информацией о состоянии бизнеса в Омской области, знакомить с принимаемыми мерами поддержки и собирать запросы от предпринимателей для представления на региональный и федеральный уровень, а также публиковать «лучшие практики» по действиям в ситуации неопределенности и перехода на удаленный режим работы.

«К нам сегодня обращается большое количество предпринимателей, потому что, с одной стороны, резко упал спрос, с другой – сильно растут цены на товары. Правительство предпринимает ряд мер, но многие предприниматели не знают об этом, поэтому первая наша задача – это информирование, а также сбор вопросов. Сегодня важно не допустить банкротства малых предприятий, увольнений и большого числа безработных. Мы уже представили результаты первого опроса предпринимателей области в мессенджерах, также скоро информация появится на странице «Опора России», – отметил Александр Дерябин.

Артем Наркевич, суперфиналист, победитель конкурса «Лидеры РФ 2020» по специализации «Наука», заведующий научно-исследовательской лабораторией медицинской кибернетики и управления в здравоохранении, председатель совета молодых ученых и специалистов при губернаторе Красноярского края участвует в организации практически всей волонтерской поддержки, которая осуществляется в Красноярском крае.

Лидер является соучредителем Красноярского регионального отделения всероссийского общественного движения волонтеров «Волонтеры-медики»: «Мы организуем работу по двум направлениям. В первом – участвуют волонтеры-медики, которые распределяются в регионе по медицинским организациям, где проверяют состояние пациентов, снабжают их лекарствами, а также в call-центрах обзванивают граждан, находящихся на карантине. Второе направление – это выездные бригады, которые доставляют людям по заявкам федеральной горячей линии лекарственные препараты, питание».

Победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов член клуба Лидеров РФ «Эльбрус», руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Нижегородской области Алексей Алехин – организатор регионального штаба по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам.

«У нас в Нижегородской области, как и во всех регионах страны, создан штаб для помощи пожилым людям, находящимся в режиме самоизоляции. Заявки поступают на единую федеральную линию, и мы, не только закупаем продукты и медикаменты вместе с волонтерами, но еще и помогаем пожилым людям по другим запросам: помогаем пожилым людям доехать к врачу, отправить документы. Вся наша деятельность ложится на подготовленную почву. У нас, как и в других регионах, действует штаб по отработке запросов граждан на прямую линию президента. И свою задачу я вижу не только в том, чтобы помочь тем, кому это необходимо, но и в том, чтобы найти и объединить людей, которые готовы помогать своим землякам и соседям. Для меня очевидно, что начатая взаимопомощь не закончится со снятием карантинных мер», – отметил Алексей Алехин.

С 25 марта 2020 года Алексей вместе с командой запускает акцию «Остаюсь дома» (#Остаюсьдома), где пожилые граждане и известные нижегородцы в видео роликах рассказывают про то, что социальная ответственность за всю страну зависит от каждого из нас.

Напомним, конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента РФ и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. Он проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

В сентябре 2018 года ряд победителей конкурса «Лидеры России» совершили символическое восхождение на высшую точку РФ – гору Эльбрус, после чего создали Клуб с одноименным названием для решения социальных задач, стоящих перед страной. В сентябре 2019 года победители второго сезона конкурса поднялись на западную и восточную вершины Эльбруса в рамках ежегодной традиции Клуба. В данный момент в Клубе 229 человек.

Экосистема Клуба дает возможность участникам реализовывать социальные проекты по всей стране, обучаться у лучших управленцев и обмениваться идеями и ресурсами в рамках неформальных встреч.

На конкурс управленцев «Лидеры РФ 2020» поступило 233 тыс. 830 заявок из всех регионов РФ и 68 стран мира.