Российские медики приступили к лечению зараженных коронавирусом в Италии

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27.03.2020, 14:48, Новости дня

Российские военные медики, прибывшие в Бергамо, начали оказывать помощь зараженным коронавирусом, сообщили в Минобороны России.

«Российские военные специалисты, прибывшие в город Бергамо, приступили к практическому выполнению задач по оказанию помощи гражданам Итальянской Республики», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

В Минобороны отметили, что на авиабазе ВВС Италии и в пригороде Бергамо развернули лабораторию полимеразной цепной реакции анализа и генотипирования, пункты спецобработки техники, которая занимается дезинфекцией.

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, особо отметив поставки 600 аппаратов ИВЛ.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.



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