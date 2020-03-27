Мишустин утвердил концепцию безопасности движения с беспилотными авто
27.03.2020, 14:48, Новости дня
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных машин.
«Утвердить прилагаемую концепцию обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования», – отмечено в документе, передает РИА «Новости».
В прошлом году «Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили в Москве.
Перед этим теперь уже бывший премьер Дмитрий Медведев заявил, что считает возможным изменить правила дорожного движения, чтобы беспилотные автомобили могли ездить по дорогам без водителей.
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