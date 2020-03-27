Жестокие игры: Джиган выложил видео, в котором учит дочерей метать ножи и орудовать битой

27.03.2020, 14:45, Разное

Последние недели поклонники следят за происходящим в семье Джигана и Оксаны Самойловой, как за бразильским сериалом. Идеальная картинка многодетной семьи превратилась в мыльную драму еще в первой половине марта. Сперва артист шокировал общественность странными роликами, после сбрил бороду и брови, а следом признался, что находится “в психушке”. Майамские истории перешли во второй акт уже по возвращении семьи в Москву. Супруга Джигана самоизолировалась с детьми дома, а он тем временем отправился на шумную вечеринку с друзьями.

Ежедневно рэпер поставляет своей почти четырехмиллионной армии “фолловеров” новую порцию новостей для обсуждения. Сегодня, например, он выложил в stories видео своих игр с дочками. И были это отнюдь не “дочки-матери” и даже не “казаки-разбойники”. На камеру Джиган попросил 8-летнюю Ариелу метать ножи, а 5-летнюю Лею разбивать битой коробку из-под пива, подбадривая их криками “давай-давай” и “еще-еще” и умоляя “не убить только собак”.

Дочь Джигана и Оксаны Самойловой – Лея Старшая дочь Джигана – Ариела

Супруга Джигана Оксана Самойлова в это же время поделилась новой фотографией, на которой умиротворенно улыбается, держа в руках новорожденного сына Давида. Мальчик появился на свет в Майами в феврале этого года.

Все что происходит вокруг очень странно и не привычно, конечно. Пока я нахожу плюсы в изоляции потому, что есть возможность сделать все дела по дому, до которых не доходили руки годами. Ещё я подключила себе домашние онлайн-тренировки, записалась на пару онлайн-курсов и тренингов, экспериментирую с готовкой, очень хорошо убираюсь, глажу и стираю, бесконечно делаю маски для лица и тела. Не знаю, конечно, на сколько хватит этого энтузиазма, но пока так. Дети тоже не скучают – они счастливы быть дома. Я даже купила им игру Sims, но это на совсем грустные времена – пока им играть и гулять во дворе не надоело,

– написала Самойлова, сообщив, что у нее есть план “Б” на случай, если карантин затянется. Блогер и фитнес-модель планирует заняться садоводством – построить теплицу и посадить овощи и ягоды.

Оксана Самойлова с сыном Давидом

Напомним, в марте исполнился месяц, как на свет появился первый сын Джигана и Оксаны Самойловой. Рождение малыша не скрепило некогда идеальную семью, а напротив: последний месяц, по признанию Оксаны, стал худшим в ее жизни. Связано это вовсе не с долгожданным ребенком, а с Джиганом, не так давно побывавшим в психиатрической лечебнице Майами. Недавно Оксана впервые высказалась о разладе в их семье, а позже молчание прервал сам Джиган. Он сделал весьма неожиданное заявление, которое ввело в ступор 3,8 миллионов его подписчиков, – он назвал себя крестным отцом собственного сына.