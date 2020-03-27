 

Кремль пообещал помочь Сербии в борьбе с коронавирусом

27.03.2020, 14:30, Новости дня

Обращения Сербии о помощи в связи с коронавирусом, если они были, не останутся без внимания России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В четверг МВД Сербии предложило своему правительству попросить помощи у РФ из-за коронавируса.

«Мне точно неизвестно, были ли обращения по дипломатическим каналам, в любом случае, если обращения эти были, я не сомневаюсь, что они не станутся без ответа и без должного внимания, тем более, когда речь идет о такой важной союзнической братской для нас страны, как Сербия», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он рассказал также, что президент РФ Владимир Путин говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном о взаимодействии, а не об оказании помощи в борьбе с коронавирусом.

«Нет, о взаимодействии речь шла», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, шла ли речь во время переговоров Путина с Макроном об оказании Россией помощи Франции в борьбе с коронавирусом.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Общее число умерших от коронавируса в мире превысило 20 тыс. человек, этот показатель удвоился с 20 марта.



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