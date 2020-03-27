Эксперт назвала основные симптомы холодовой аллергии

27.03.2020, 14:30, Разное

Валеолог Екатерина Гринь назвала основные симптомы холодовой аллергии и способы защиты от нее. По словам эксперта, подобная патология чаще всего проявляется в зимнее и весеннее время года.

«Человек с таким типом аллергии может просто выйти на улицу и неожиданно начать чесаться. Все тело покрывается небольшими воспалениями, являющимися причиной зуда. Также на коже могут появляться отеки. Когда человек возвращается в тепло, все симптомы сразу пропадают. Все вышеперечисленные проявления говорят о так называемой холодовой аллергии. Иногда ответная реакция организма может начинаться даже при употреблении холодной пищи. Часто люди путают аллергию с простудой, ввиду чего принимают неэффективные препараты. Главной задачей в этом случае является оперативное обращение к специалистам», – пояснила Гринь.

Специалист также назвала основные симптомы холодовой аллергии:

Кашель или отдышка.

Насморк.

Отеки и покраснения кожи.

Чихание при вдыхании холодного воздуха.

Гринь также отметила, что при температуре до 10 градусов мороза людям с холодовой аллергией лучше воздержаться от длительных прогулок на улице. Перед выходом лучше нанести на кожу защитный крем. Для предотвращения последствий недуга рекомендуется греть всю пищу, ввести в рацион кисломолочные продукты и овощи, а также отказаться от большого количества сладостей и копченостей.