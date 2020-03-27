 

ФСБ задержала лжесотрудника ведомства в Москве

27.03.2020, 14:30, Новости дня

В Москве ФСБ задержала мошенника, представлявшегося сотрудником ведомства и занимавшегося рейдерскими захватами, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«ФСБ совместно с МВД в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия «оперативный эксперимент» задержан с поличным при получении денежных средств в сумме 1 млн 850 тыс. рублей житель РФ Полянский Н. А», – сообщили в УФСБ, передает ТАСС.

Полянский, по данным спецслужбы, представляясь высокопоставленным сотрудником ФСБ, занимался рейдерскими захватами коммерческих предприятий и оказанием помощи в уклонении от уголовной ответственности лиц за денежное вознаграждение.

Подозреваемый предлагал потерпевшим написать заявление на имя директора ФСБ, которое якобы поможет решить проблему. Для решения вопроса Полянский настаивал на покупке дорогостоящего сувенира якобы для руководства ФСБ.

«В ходе обыска, проведенного сотрудниками силовых структур по месту жительства Полянского Н. А., обнаружены документы, имеющие отношение к противоправной деятельности, а также различная атрибутика ФСБ России, удостоверения МВД, ФСБ, СВР и прокуратуры России», – уточнили в спецслужбе.

В отношении подозреваемого следственное управление УВД по ЦАО полиции Москвы возбудило уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество», его арестовали.

«В связи с имеющейся информацией о причастности Полянского Н. А. к другим эпизодам противоправной деятельности, просим пострадавших граждан обращаться в правоохранительные органы по телефонам 8 (495) 600-11-11, 8 (495) 676-40-11 (дежурная часть УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по Москве)», – заключили в ФСБ.

В четверг во Владимирской области ФСБ задержала боевика, 20 лет назад участвовавшего в бою у высоты 776 в Чечне, где погибли 84 псковских десантника.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Прохасько, Троицкий и “ДахаБраха”. Названы лауреаты Шевченковской премии 2020 года

12.02 / В СК отреагировали на лозунг «Жизнь ворам» на празднике предполагаемого следователя

06.03 / Bloomberg – запретам вопреки — Huawei нашёл применение своим технологиям среди швейцарских бурёнок

26.03 / Горький юбилей Европы: Шенгенское соглашение перестает работать в дни своего 25-летия

11.03 / Количество заболевших коклюшем в России выросло на 40%

18.02 / В Госдуме захотели прописать запрет на аборты в Конституции

11.02 / Инфляция на потребительском рынке Украины в январе упала на 3% – Госстат

04.02 / “Замерзнете же, холодно”: Путин остановил кортеж ради жителей Череповца

12.03 / Мишустин назвал «новую нефть» XXI века

26.02 / СOVID-2019 разносится по Корее, наводит панику в США и угрожает Бразилии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска