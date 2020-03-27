ФСБ задержала лжесотрудника ведомства в Москве

27.03.2020, 14:30, Новости дня

В Москве ФСБ задержала мошенника, представлявшегося сотрудником ведомства и занимавшегося рейдерскими захватами, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«ФСБ совместно с МВД в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия «оперативный эксперимент» задержан с поличным при получении денежных средств в сумме 1 млн 850 тыс. рублей житель РФ Полянский Н. А», – сообщили в УФСБ, передает ТАСС.

Полянский, по данным спецслужбы, представляясь высокопоставленным сотрудником ФСБ, занимался рейдерскими захватами коммерческих предприятий и оказанием помощи в уклонении от уголовной ответственности лиц за денежное вознаграждение.

Подозреваемый предлагал потерпевшим написать заявление на имя директора ФСБ, которое якобы поможет решить проблему. Для решения вопроса Полянский настаивал на покупке дорогостоящего сувенира якобы для руководства ФСБ.

«В ходе обыска, проведенного сотрудниками силовых структур по месту жительства Полянского Н. А., обнаружены документы, имеющие отношение к противоправной деятельности, а также различная атрибутика ФСБ России, удостоверения МВД, ФСБ, СВР и прокуратуры России», – уточнили в спецслужбе.

В отношении подозреваемого следственное управление УВД по ЦАО полиции Москвы возбудило уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество», его арестовали.

«В связи с имеющейся информацией о причастности Полянского Н. А. к другим эпизодам противоправной деятельности, просим пострадавших граждан обращаться в правоохранительные органы по телефонам 8 (495) 600-11-11, 8 (495) 676-40-11 (дежурная часть УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по Москве)», – заключили в ФСБ.

В четверг во Владимирской области ФСБ задержала боевика, 20 лет назад участвовавшего в бою у высоты 776 в Чечне, где погибли 84 псковских десантника.