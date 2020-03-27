Микробиолог посоветовала рецепт доступного раствора, который уничтожает вирусы

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27.03.2020, 14:30, Разное

Микробиолог Оксана Вольская пояснила о рецепте раствора, который может эффективно справляться с вирусами. По словам специалиста, предложенное средство намного дешевле большей части антисептиков.
«Речь идет о мыльно-содовом растворе. Для него необходимо взять 70-процентное мыло и два литра воды. На плите натертое средство для мытья рук нужно нагреть вместе с жидкостью, после чего добавить 5 столовых ложек соды. После этого весь раствор нужно снова подогреть и прокипятить примерно 10 минут. Далее необходимо дать ему остыть», – пояснила микробиолог.
По словам Вольской, такой раствор оптимально подходит для влажной уборки, но делать ее необходимо минимум раз в три часа. Преимуществом смеси является образование щелочной среды, неприемлемой для вирусов. Раствор убивает вредоносные бактерии только в жидком состоянии, из-за чего его слой нужно постоянно обновлять.

Специалист отметила, что коронавирус долгое время может находиться в воздухе, из-за чего постоянная обработка поверхностей не дает возможности отказаться от маски или перчаток. Особенно это касается людей, которые в силу своей профессии должны даже во время карантина находиться на рабочем месте.



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