Попова рассказала о регистрации новой тест-системы для диагностики коронавируса

27.03.2020, 14:30, Новости дня

Новая тест-система для диагностики коронавируса получит регистрационное удостоверение в пятницу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Попова сообщила, что в пятницу «должна быть зарегистрирована новая тест-система полимеразной цепной реакции, которая ускорит проведение реакции до 2,5 часов и значительно упростит ее в технологическом исполнении», передает ТАСС.

«Подготовленная (научным центром вирусологии и биотехнологии) «Вектором» новая тест-система, (…) которая позволит нам определить, есть ли антитела (к новому коронавирусу). Мы сможем определить как среди населения, так и среди главного медицинского персонала (тех), которые уже имеют иммунитет и которые могут более свободно работать с пациентами», – сказала она.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин, являющийся также первым заместителем председателя координационного совета при правительстве по борьбе с распространением нового коронавируса, заявил, что регистрация в ближайшее время новых тест-систем на коронавирус упростит и ускорит диагностику, передает РИА «Новости».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил на заседании, что в данный момент идет оформление документов «для выпуска новых систем для более быстрого тестирования пациентов уже автоматическим способом». В данный момент «на регистрации еще находятся около трех систем».

Напомним, президент Владимир Путин 25 марта рассказал, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение китайского коронавируса. Он также заявил, что следующая неделя будет нерабочей с сохранением зарплаты для всех россиян.

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что, по его мнению, в концу следующей недели коронавирусная инфекция достигнет пика не только в Москве, но и в РФ в целом, после чего пойдет на спад.

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