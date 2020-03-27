Huawei представила модели «умных» очков Smart MYMA 01 и Smart HER 01В

27.03.2020, 14:30, Разное

Крупная китайская компания Huawei Technologies представила две модели «умных» очков нынешнего сезона. Они получили названия Smart MYMA 01 и Smart HER 01В.

Huawei Technologies в очередной раз предложила корейскому бренду солнцезащитных и оптических очков Gentle Monster заняться разработкой новых «умных» аксессуаров, анонсированных после состоявшейся накануне презентации смартфонов Huawei P40 из своей флагманской линейки. Годом ранее, когда на рынке появились Huawei P30, компания презентовала первые такие смарт-устройства, именуемые Huawei x Gentle Monster, и в продажу они поступили минувшей осенью. Теперь же китайский производитель обновил эту линейку, добавив в неё модели сезона-2020, а именно Smart HER 01 и Smart MYMA 01. Внешне вторая отличается от первой менее скругленной формой оправы в нижней части.



Смарт-очки линейки Huawei x Gentle Monster, помимо того что защищают владельца от ультрафиолетового излучения, способны принимать и завершать телефонные вызовы. Благодаря «умным» аксессуарам пользователи могут разговаривать друг с другом посредством сопряжённого смартфона, без применения гарнитуры. Очки, оснащённые стереодинамиками, являются полноценной заменой наушников. Устройства также поддерживают интеллектуальную технологию шумодавления, чего предшествующая модель была лишена.

Стоимость и сроки выхода «умных» очков Smart MYMA 01 и Smart HER 01В пока не разглашаются.