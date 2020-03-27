Выход нового кроссовера Volkswagen ID.3 отложен из-за проблем с ПО

27.03.2020, 14:20, Новости дня

Немецкий автогигант Volkswagen возлагал огромные надежны для новый электрокар ID.3, однако возникли некоторые проблемы с его доработкой.

В частности, представители бренда подчеркнули выявленные неполадки в работе программного обеспечения. Еще с прошлого года начали решить обнаруженный дефект в ПО, однако до настоящего времени полностью исправить ситуацию не удается. Именно по этой причине выпуск автомобиля будет отложен на более поздний срок.

Новая платформа с проблемами стала основным источником крупных расходов, устранить которые до настоящего времени не представляется возможным. Кроме того, официальный дебют электрической модели ID.3 состоялся осенью 2019 года, однако планы на выпуск не удалось исполнить в установленный период.