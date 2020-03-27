 

Путин поручил приступить к проекту “Сила Сибири-2” в направлении Китая

27.03.2020, 14:18, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру приступить к проекту "Сила Сибири-2" в направлении Китая.

Глава "Газпрома" сообщил президенту о больших запасах газа и возможности роста поставок в 2 раза для российского рынка. Гарантированная обеспеченность газом российской экономики позволяет направить новые объемы на экспорт.

Сейчас поставки за рубеж несколько снизились, но восстановятся после окончания пандемии в странах.

Новый газопровод "Сила Сибири-2" позволит поставлять газ транзитом через Монголию для западного китайского рынка в объеме 50 миллиардов кубометров газа в год.

Глава государства одобрил переход проекта к прединвестиционной стадии – разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Ураганный ветер оставил пятиэтажку без крыши в Новороссийске

19.02 / Батурина выставила на продажу отель в Дублине за 85 млн евро

13.02 / Конструктору Прозорову дали 14 лет за госизмену

22.03 / Пятый борт с российскими военными вирусологами отправился в Италию

19.03 / Рубль усилил рост

02.02 / У двоих пострадавших при обрушении кровли кафе в Новосибирске диагностировали переломы

07.02 / Российский медбрат похвастался в интернете, что убивает пациентов. Форумчане выяснили его личность

20.02 / Доллар вырос до 63,72 рубля

25.02 / На продажу выставили очень редкое купе VLF Force 1

12.03 / В Китае за сутки от коронавируса умерли 11 человек, за пределами страны – 258

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска