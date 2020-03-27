Путин поручил приступить к проекту “Сила Сибири-2” в направлении Китая

27.03.2020, 14:18, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру приступить к проекту "Сила Сибири-2" в направлении Китая.

Глава "Газпрома" сообщил президенту о больших запасах газа и возможности роста поставок в 2 раза для российского рынка. Гарантированная обеспеченность газом российской экономики позволяет направить новые объемы на экспорт.

Сейчас поставки за рубеж несколько снизились, но восстановятся после окончания пандемии в странах.

Новый газопровод "Сила Сибири-2" позволит поставлять газ транзитом через Монголию для западного китайского рынка в объеме 50 миллиардов кубометров газа в год.

Глава государства одобрил переход проекта к прединвестиционной стадии – разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ.