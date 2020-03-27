У Бориса Джонсона и Тилля Линдеманна нашли COVID-19

27.03.2020, 14:18, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом нового типа. Об этом он сам сообщил на странице в "Твиттере".

По его словам, за последние сутки у него появились слабо выраженные симптомы, анализ на коронавирус оказался положительным.

"Сейчас я нахожусь в самоизоляции, но я продолжу руководить действиями правительства в режиме видеоконференции. Мы поборем коронавирус", — сообщил он.

Кроме того, положительный тест на коронавирус у солиста немецкой группы Rammstein Тиля Линдеманна. По данным Bild, он находится в берлинской клинике. Он обратился к врачам из-за высокой температуры, анализы выявили COVID-19. Сообщается также, что угрозы жизни музыканта нет и что его состояние улучшилось.

Ранее коронавирус был подтвержден у принца Чарльза и князя Монако Альбера II. В РФ — у Льва Лещенко и Бориса Акунина.