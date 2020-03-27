 

У Бориса Джонсона и Тилля Линдеманна нашли COVID-19

27.03.2020, 14:18, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом нового типа. Об этом он сам сообщил на странице в "Твиттере".

По его словам, за последние сутки у него появились слабо выраженные симптомы, анализ на коронавирус оказался положительным.

"Сейчас я нахожусь в самоизоляции, но я продолжу руководить действиями правительства в режиме видеоконференции. Мы поборем коронавирус", — сообщил он.

Кроме того, положительный тест на коронавирус у солиста немецкой группы Rammstein Тиля Линдеманна. По данным Bild, он находится в берлинской клинике. Он обратился к врачам из-за высокой температуры, анализы выявили COVID-19. Сообщается также, что угрозы жизни музыканта нет и что его состояние улучшилось.

Ранее коронавирус был подтвержден у принца Чарльза и князя Монако Альбера II. В РФ — у Льва Лещенко и Бориса Акунина.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / В Монголии запретили празднование Нового года из-за коронавируса

09.02 / SSC представила 1750-сильный гиперкар Tuatara

09.02 / Из Невы достали тело пропавшей в январе девушки

07.02 / Продажи кроссовера Nissan Qashqai выросли на 8,5% в РФ в 2019 году

18.02 / Бетельгейзе беспрецедентно потускнела

11.02 / Правительство перечислило 163 млн грн для погашения долгов по зарплатам шахтеров

20.02 / Украина помнит февраль 2014-го: расстрел Майдана и аннексия Крыма

25.03 / 40% украинцев считают, что необходимо усилить меры против коронавируса – опрос

20.02 / Дело Стоуна: судья готовится вынести приговор

14.02 / Пидгрушная четвертой финишировала в женском спринте на чемпионате мира по биатлону

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска