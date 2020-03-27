 

Мужчина заразил кошку коронавирусом

27.03.2020, 14:18, Новости дня

Власти Бельгии объявили о первом случае передачи коронавируса COVID-19 от человека животному. Ветеринары установили, что в Льеже кошка заразилась от хозяина, передает RTBF.

"Симптомы и факт инфицирования были подтверждены", – сообщил представитель бельгийского антикризисного штаба по борьбе с распространением коронавируса Эмманиэль Андре.

По его словам, пока что это отдельный случай, а не тенденция. Однако власти все же планируют разработать меры профилактики для заразившихся вирусом владельцев домашних животных.

Всего в Бельгии за последние сутки зафиксированы 1049 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в стране составляет 7284 человек, при этом 289 человека скончались.

23 марта в Гонконге выявили первый полностью доказанный случай передачи COVID-19 от человека к животному. Инфекцию обнаружили у домашней собаки, хозяин которой попал в госпиталь.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Газпром ответил американскому министру на слова о «Северном потоке – 2»

16.02 / В посылке на Казанском вокзале в Москве нашли снаряд времен ВОВ

21.02 / Саудовская Аравия подверглась ракетному удару

04.02 / Плохо пахнущих и поющих россиян предложили высаживать из электричек

18.02 / Кокаин и проститутки. Боксер Фьюри об отдыхе после боя с Уайлдером

17.02 / Брошенный матерью на два дня малыш попал в больницу с обморожением

13.02 / Нидерланды отказали Москве в просьбе судить в РФ фигурантов дела MH17

06.03 / Папа Римский назвал фанатов соцсетей «мертвыми внутри»

04.03 / Путин объявил о снижении нефтяной зависимости российской экономики. Но зависимость растет и падает вместе с ценами на нефть

08.02 / “Убийцу ветеранов” проверили на детекторе лжи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска