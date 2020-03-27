Мужчина заразил кошку коронавирусом

27.03.2020, 14:18, Новости дня

Власти Бельгии объявили о первом случае передачи коронавируса COVID-19 от человека животному. Ветеринары установили, что в Льеже кошка заразилась от хозяина, передает RTBF.

"Симптомы и факт инфицирования были подтверждены", – сообщил представитель бельгийского антикризисного штаба по борьбе с распространением коронавируса Эмманиэль Андре.

По его словам, пока что это отдельный случай, а не тенденция. Однако власти все же планируют разработать меры профилактики для заразившихся вирусом владельцев домашних животных.

Всего в Бельгии за последние сутки зафиксированы 1049 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в стране составляет 7284 человек, при этом 289 человека скончались.

23 марта в Гонконге выявили первый полностью доказанный случай передачи COVID-19 от человека к животному. Инфекцию обнаружили у домашней собаки, хозяин которой попал в госпиталь.