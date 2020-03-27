 

Премьер Британии Борис Джонсон заразился коронавирусом

27.03.2020, 14:16, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом.

Джонсон сообщил в Twitter, что у него проявились слабые симптомы заболевания: повышенная температура и кашель.

«По рекомендации главного санитарного врача я прошел тесты, которые оказались положительными. Поэтому я работаю из дома, я самоизолировался», – сказал британский премьер.

Ранее в Великобритании объявили карантин. В стране закрыты все непродовольственные магазины, рестораны, кафе, бары, спортивные центры и другие общественные учреждения.

При этом ранее Лондон собирался продемонстрировать особый путь в борьбе с вирусом. Британские власти считали, что спасать нужно только стариков, а большинство остальных жителей переболеют «на ногах» – и тогда у британцев появится коллективный иммунитет.

Вирусолог Виктор Зуев объяснял провал британского подхода к борьбе с коронавирусом, отмечая, что эта идея «была изначально идиотской».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему западная модель мира не прошла испытание коронавирусом.



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