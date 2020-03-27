Глава студотрядов рассказал о массе возможностей для саморазвития дома

27.03.2020, 14:16, Новости дня

Можно почитать книги, повысить навыки скорочтения, работать над личной эффективностью, перечитать классику мировой литературы. Без суеты заняться саморазвитием, сказал газете ВЗГЛЯД глава движения студенческих отрядов Максим Киселев, комментируя рекомендуемые меры по самоизоляции на время предстоящей выходной недели.

«Если вы руководитель, в условиях распространения коронавируса надо сделать все для цифровизации вашего бизнеса, вашей организации, – сказал руководитель центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев. – Мы, например, занимаемся подготовкой вожатых. Сейчас мы разработали онлайн-курсы, обучаем людей удаленно. Плюс в том, что эти курсы можно будет использовать как дополнение к нашей работе и после окончания карантина, связанного с коронавирусом».

Если вы находитесь дома, то, конечно, первое, что хотелось бы посоветовать – делать зарядку, продолжил собеседник. Сейчас много мобильных приложений, телепрограмм, Youtube-каналов и курсов Smart-TV, посвященных воркауту, работе с телом и так далее. При этом достаточно подручных материалов – стульев, тумбочек, всего того, что есть под рукой дома.

«С точки зрения саморазвития, можно воспользоваться шансом и почитать книги – повысить навыки по скорочтению, работать над личной эффективностью, перечитать классику мировой литературы. Есть библиотеки электронных книг, есть онлайн-издательства деловой литературы и так далее. В семье можно играть в настольные игры. Модная сейчас история – сторителлинг, рассказывание увлекательных историй. Можно вместе смотреть хорошие фильмы, наконец, просто пообщаться друг с другом. В этом плане я смотрю на карантин достаточно позитивно», – отметил Киселев.

При этом он добавил, что в условиях самоизоляции не стоит забывать и о старшем поколении. В первую очередь, надо соблюдать все меры предосторожности при общении, если родители или родственники старшего возраста живут отдельно. Навещать пореже, сейчас работают все сервисы по доставке продуктов, курьеры оставляют все под дверью, человек выходит и забирает.

«Молодые люди обладают более устойчивым иммунитетом и могут быть в большей степени переносчиками, чем сами болеть. Не хотелось бы принести коронавирус своим родственникам. А когда необходим контакт – используйте маску, перчатки, дезинфицирующие средства», – посоветовал Киселев.

Также пребывание дома могут скрасить различные челленджи, отметил собеседник. Например, можно соревноваться с друзьями он-лайн при помощи различных финтес-историй, похудения, приготовления пищи, всего чего угодно.

«Мы, например, разрабатываем смену детского лагеря он-лайн. В течение 21 дня дети смогут проходить всю смену вместе с нами. Подъем, зарядка, кулинарные мастер-классы, все как положено. Так что можно очень много чего делать пока вынужденно находишься дома, и спокойно без суеты заниматься саморазвитием», – заключил Киселев.

В пятницу премьер-министр Михаил Мишустин обратился к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к ограничительным мерам из-за коронавируса. Он попросил россиян серьезно и ответственно воспринять призывы к самоизоляции, несмотря на то, что «эти решения, безусловно, жесткие». «Важно понимать: как правило, новый вирус привозят из поездок или заражаются им в людных местах. Чтобы таких случаев не становилось больше, нужны жесткие, можно сказать, заградительные меры», – добавил премьер.

Ранее Мишустин призвал распространить на всю страну московские меры по Covid-19. Речь, в частности, идет о жестких ограничениях на работу кафе, ресторанов, магазинов, развлекательных учреждений. По мнению главы правительства, аналогичные меры следует применять во всех регионах в период с 28 марта по 3 апреля.

Тем временем число заболевших коронавирусом в России превысило 1 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.