Филатовская больница с 27 марта принимает пациентов с COVID-2019

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27.03.2020, 14:15, Новости дня

По данным оперштаба Москвы, для пациентов с подтвержденным и предполагаемым диагнозом COVID-2019 выделено свыше 1300 коек и 110 коек реанимации, в клинике есть 146 аппаратов ИВЛ.

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, корпуса больницы номер 15 разделены на "грязные" и "чистые" зоны, разграниченные защитными герметичными конструкциями. "Работа в обновленных корпусах организована по самым современным стандартам эпидемиологической безопасности. Оборудован шлюз, препятствующий возможному распространению инфекции, через который будут проходить медицинские сотрудники, что гарантирует безопасность пациентов и персонала. Необходимый уровень чистоты воздуха поддерживается специальными бактерицидными установками", – сказала Ракова.



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