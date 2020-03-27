Песков подтвердил свое присутствие на юбилее Аллы Крутой с Лещенко

27.03.2020, 14:09, Разное

Дмитрий Песков проинформировал общественность о случае заражения уханьским коронавирусом, выявленном в администрации Владимира Путина. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ подтвердил свое присутствие на юбилее сестры Игоря Крутого Аллы, где был Лев Лещенко.

Позже у артиста, находившегося в числе гостей именинницы, обнаружили коронавирус. Знаменитость лечится в больнице от пневмонии. На данный момент известно, что состояние звезды эстрады улучшилось. Песков тоже присутствовал на банкете у Крутой, устроенном в честь ее дня рождения, но с Лещенко не общался.

По поводу случая инфицирования опасным вирусом человека из администрации президента, Песков объяснил, что предприняты все необходимые меры санитарно-эпидемиологического характера. Глава пресс-центра Путина отметил, с лидером государства данное лицо не контактировало.