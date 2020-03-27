Недавно выступавший в Москве Тилль Линдеманн заразился коронавирусом

27.03.2020, 14:09, Разное

Фронтмен рок-коллектива Rammstein Тилль Линдеманн попал в одну из больниц Берлина. У музыканта выявили коронавирус.

Об этом сообщают немецкие издания. Линдеманн примерно 12 дней назад пребывал с гастролями в Москве, где давал концерт перед широкой аудиторией.

Кроме того, стало известно, что Борис Джонсон, возглавляющий правительство Великобритании, тоже заразился коронавирусом.