 

Жена госпитализированного с подозрением на коронавирус Игоря Николаева рассказала о его состоянии здоровья

27.03.2020, 14:09, Разное

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова пояснила о состоянии его здоровья. Также она призвала журналистов не пытаться дозвониться к ней и ее мужу.
Информация о госпитализации Игоря Николаева появилась 26 марта. По предварительным данным, артиста доставили в больницу с подозрением на коронавирус, но официальное подтверждение сведений пока отсутствует. Позднее стало известно, что у Николаева диагностировали очаговую пневмонию. Артист сдал тест на COVID-19 и сейчас ожидает его результатов.

Поклонники Николаева в социальных сетях стали засыпать личные сообщения и комментарии под постами Проскуряковой вопросами о состоянии здоровья артиста. В итоге она решила сделать пост, рассказав в нем о госпитализации супруга и назойливых журналистах.
«Прошу всех журналистов перестать нам звонить и писать. Мы просто хотим отдохнуть и сосредоточиться. Отвечать каждому, кто интересуется здоровьем, просто нет времени. Игорю также нужно отдыхать и проходить лечение. До официальной информации о диагнозе мы не будем давать журналистам комментарии. Это касается не только меня и супруга, но и его директора. Когда поставят диагноз, то все будет обнародовано», – пояснила Проскурякова.



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