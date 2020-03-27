 

Путин одобрил начало проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири – 2»

27.03.2020, 14:08, Новости дня

Президент Владимир Путин согласился с переходом к разработке технико- экономического обоснования и началу проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири – 2».

«Хорошо, конечно», – передает ТАСС слова Путина на встрече с главой Газпрома Алексеем Миллером на его просьбу дать поручение перейти к новому этапу.

«Проведен предварительный технико-экономический анализ, который дал положительный ответ о том, что это (соединение двух частей газопровода) целесообразно, экономически эффективно. Соответственно, просьба дать поручение для перехода уже к прединвестиционной стадии», – сказал Миллер.

Глава «Газпрома» сообщил также, что объемы поставок по газопроводу «Сила Сибири – 2» могут составить до 50 млрд кубометров газа в год.

«Что касается поручения проработать возможности поставки газа транзитом через Монголию для китайского рынка, «Сила Сибири – 2», то объемы поставки могут составить до 50 миллиардов кубометров газа в год», – передает РИА «Новости» слова Миллера.

В феврале сообщалось, что переговоры по «Силе Сибири – 2» приостановлены из-за коронавируса.



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