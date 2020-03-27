Вокалиста Rammstein Тиля Линдеманна госпитализировали с коронавирусом

27.03.2020, 14:08, Новости дня

Вокалиста Rammstein Тиля Линдеманна госпитализировали в Берлине, у него подтвердился коронавирус, пишут СМИ.

Музыкант сообщил врачам, что у него повышенная температура, передает ТАСС со ссылкой на Build.

У него диагностировали воспаление легких, тест на коронавирус оказался положительным.

Ранее в пятницу главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что у 78-летнего советского и российского певца, народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвержден коронавирус, который стал причиной пневмонии, однако в данный момент состояние артиста стабильно.