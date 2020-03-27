 

Кремль оценил борьбу с фейками о коронавирусе

27.03.2020, 14:08, Новости дня

За фейки о коронавирусе необходимо карать по закону, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это абсолютно правильно в такой ситуации, потому что распространение информационных «уток» или фейков сейчас воспринимается людьми особо болезненно, это совершенно ненужным образом нагнетает обстановку. В таких ситуациях это должно караться по закону», – подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС.

Он отметил, что ему неизвестно о перегибах в борьбе правоохранителей с фейками по коронавирусу. Песков также прокомментировал один из случаев, когда пользователь в соцсетях был оштрафован на 300 тыс. рублей за распространение информации о якобы сокрытии властями истинных масштабов распространения вируса в регионе.

По его словам, если аккаунт оштрафованного был открытым, то имеет место распространение ложной информации в Сети.

«Поэтому это абсолютно оправданные действия [правоохранителей]», – заключил Песков.

Напомним, Генпрокуратура РФ выявила в Сети фейковые сообщения о коронавирусе, создающие угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, а Twitter удалил фейк о комендантском часе в Москве.



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