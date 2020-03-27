Скандалы: «Либералы» бьют исподтишка

27.03.2020, 14:05, Разное

Как действуют представители российской несистемной оппозиции, наживаясь на существующих проблемах в обществе

Многие животные-падальщики в дикой природе нападают стаей, бьют жертву исподтишка, из засады.Но эта стратегия свойственна не только каким-нибудь трусливым гиенам из детских мультфильмов – ее взяли себе на вооружение многие оппозиционные горе-писаки журналисты. Идея заключается в совместном целенаправленном раздувании, как правило, негативного повода или «сенсации», которые привлекут внимание аудитории и дадут быстрые дивиденды: дешевую популярность, зарубежные гранты, гонорары – все бонусы заказной журналистики. Но мало подготовить выигрышный вброс, который спровоцирует публику! Не менее важен момент для запуска этого вброса – лучше дождаться, когда в стране случится беда (стихийные бедствия, катастрофы), начнутся преобразования (выборы, реформы, референдумы). Ну или нужно хотя бы дождаться, когда первые лица страны будут в «вне зоны доступа» – так им будет труднее оперативно отреагировать на атаку.

В российском медиа-пространстве можно найти множество примеров, когда «профессиональные оппозиционеры на зарплате» типа «МБХ-медиа» Ходорковского, «Проект» и «Настоящее время» Баданина, «Инсайдер» Доброхотова, «Радио свобода» и другие очень дружно запускали целые информационные кампании под любым предлогом, стоит первым лицам уехать в отпуск, командировку, получить переназначение или просто запланировать крупное совещание.

Примеров из последнего хватает: нынешний Премьер Мишустин получил свою «ложку дегтя» от ФБК во время назначения на новый пост – в январе. Негатив на мэра Москвы Собянина запустили на старте серии консультаций по коронавирусу в середине февраля. Тогда же слепили и кляузу на замглавы администрации президента Кириенко — в момент активной разработки проекта новой Конституции РФ, ведь знали, что не до них ему будет. Также в феврале Министр обороны Шойгу уезжал в Сербию, под эту дудку российские либералы вместе с их западными партнерами зарядили целый поток: якобы Шойгу отметелил Зюганова прямо в Белом доме, его разведчики вдруг навели шороху в Ирландии.

В прошлом октябре на день рождения Президента Путина, которое он отмечал в глухих районах Сибири в компании Шойгу, заказушные писаки не упустили шанс попиариться и попытались высмеять их в карикатурах, а параллельно подкинуть дров в костер по теме коррупции и долгов Минобороны. Заодно, в соц.сетях тогда пустили миф о фейковом отдыхе первых лиц:

Миф о фейковом отдыхе первых лиц (октябрь 2019 г.)

При этом Шойгу достается больше внимания, возможно из-за дружеских отношений с Президентом. Сотрясание воздуха под любым предлогом во время коллегии Минобороны стало уже классическим. Грязь льют на Шойгу, когда поводов не хватает – на его замов и других военных чиновников.

Но чтобы хоть как-то заявить о себе вышеупомянутые товарищи планируют свое выступление заранее. Один из них готовит «бомбу-расследование», другие обязуются его активно пообсуждать на своих форумах и блогах, а дальше, как говорят в пиар-сфере, «разгоняют» новость в своих более мелких партнерских СМИ и соц.сетях.

Это сценарий для всех сомнительных борцов за «правду». Так ранее была раздута тема о дедовщине, которую активно нагнетали в новогодние праздники, пока Министр отдыхал на родине в Туве. Так спекулировали на теме президентских выборов 2018 г. и недавних изменений в правительстве, выдавая самые странные предположения и «инсайды» об отношениях высших руководителей в Кремле. Так работают и все «антикоррупционные» расследователи.

Не случайно многие представители российской несистемной оппозиции имеют статус иностранных агентов – они не заинтересованы в улучшении жизни российского общества, а только наживаются на существующих в нем проблемах, пытаются урвать свой «кусок мяса», пока есть возможность.

Впереди лето и пора отпусков, а значит и новых выпадов либеральной прессы… Однако, в этот раз коронавирус может не оставить им активной аудитории – на фоне мировой угрозы здоровью людей сомнительные журналистские выдумки никому не будут нужны.