Мнение: Время смотреть кино

27.03.2020, 13:56, Разное

Сегодня в России сотни самолетов отправятся на стоянки. Потому что страна прекращает авиарейсы в другие страны. Как регулярные, так и чартерные.

Завтра российских студентов отправляют на каникулы до 5 апреля.

С 30 марта Путин объявил в стране нерабочую неделю.

Страна будет сидеть дома. Самое время – смотреть кино.

К примеру, о том, как разворовывали страну, выводя из России миллиарды и миллиарды.

Фильм «Конек Грбунцова», который я выложил YouTube десять дней назад, об одном из «героев» банковского сектора Германе Горбунцове. Мы снимали этот фильм несколько месяцев. В Москве, в Лондоне, Молдове, Греции, Литве…

За десять суток фильм посмотрели более 20 тыс. человек. Но из ЖЖ на фильм перешли всего несколько сот блогеров, увы…