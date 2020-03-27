 

Мнение: Время смотреть кино

27.03.2020, 13:56, Разное

Сегодня  в России сотни самолетов отправятся на стоянки. Потому что страна прекращает авиарейсы в другие страны. Как регулярные, так и чартерные.

Завтра  российских студентов отправляют на каникулы до 5 апреля.

С 30 марта Путин объявил в стране нерабочую неделю.

Страна будет сидеть дома. Самое время – смотреть кино.

К примеру, о том, как разворовывали страну,  выводя из России миллиарды и миллиарды.

Фильм «Конек Грбунцова», который я выложил YouTube десять дней назад,  об одном из «героев» банковского сектора Германе Горбунцове. Мы снимали этот фильм несколько месяцев. В Москве, в Лондоне, Молдове, Греции, Литве…

За десять суток фильм посмотрели более  20 тыс. человек. Но из ЖЖ на фильм перешли всего несколько сот блогеров, увы…

Источник: Ирек Муртазин



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