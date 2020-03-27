Ученые: Вирусный геном способен делиться между клетками и провоцировать инфекцию

27.03.2020, 13:53, Разное

Ученые-вирусологи продолжают изучение природы неклеточных форм, инфицирующих живые организмы. Оказалось, что вирусный геном способен делиться между клетками и снова провоцировать их заражение.

О результатах исследования рассказал научный журнал Elife. По мнению специалистов, открытие способно кардинально изменить представление науки о вирусах. Общепринятым считался факт репликации генома в отдельной клетке с последующим по аналогии процессом в остальных. Теперь же обнаружилось, что геном обладает способностью делиться своим различными участками между клетками. Это не лишает его возможности функционирования.

Ученые провели исследование на растительных вирусах, проникающих в бобы Vicia faba. Оказалось, что сегментарное размещение не препятствовало функционированию инфекционного агента. Тогда и возникло предположение о «многоклеточном» способе жизни вирусов. Открытие будет способствовать проведению целого ряда новых экспериментов в вирусологии.