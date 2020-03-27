 

Samsung представила планшет Samsung Galaxy Tab A 8.4

27.03.2020, 13:53, Разное

Компания Samsung представила новый планшет Samsung Galaxy Tab A 8.4. Стоимость устройства на рынке США будет составлять 249 долларов за версию с 3 гигабайтами оперативной памяти.
Предыдущая генерация планшетов от Samsung, получившая название Galaxy Tab A 8.0, была представлена в середине минувшего года. На фоне популярности устройства компания сразу же запустила разработку следующего поколения. Главным отличием новых аппаратов является увеличенный дисплей на 8,4 дюйма с разрешением Full HD.

Основой планшета является процессор Exynos 7904, устанавливаемый в базовой вариации вместе с 3 гигабайтами ОЗУ. Объем постоянной памяти в устройстве составляет 32 гигабайта, но при желании ее можно расширить посредством подключения внешних накопителей. Планшет работает на основе операционной системы Android 9.0 Pie.

Среди особенностей Samsung Galaxy Tab A 8.4 стоит выделить аккумулятор на 5 тысячи миллиампер часов, обеспечивающий работу планшета в активном режиме на протяжении 20 часов. На задней панели устройства разместилась камера с одним объективом на 8 мегапикслелей. Информация о том, когда Samsung Galaxy Tab A 8.4 появится в продаже в России, пока отсутствует.



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