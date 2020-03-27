 

Россия сообщила о 196 новых случаях заражения коронавирусом

27.03.2020, 13:50, Новости дня

Россия в пятницу сообщила о 196 новых случаях заражения коронавирусом, что является для нее максимальным суточным показателем.

Об этом сообщили в правительственном штабе по борьбе с заболеванием.

157 новых случаев пришлось на Москву.

Общее число случаев заражения в стране составляет 1 036.

Также сообщается о смерти еще одного пациента за последние сутки. Всего от коронавируса в России умерли четыре человека.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Подозреваемому в убийстве приятеля подростку в Петербурге предъявили обвинение

09.03 / В Канаде зафиксирована первая смерть из-за коронавируса

22.02 / “Падерборн” дал бой “Баварии”

21.02 / “Чтоб вы сдохли”. Мать эвакуированной из Китая украинки рассказала об угрозах дочери

27.02 / Jerry Heil показала фото своей фигуры до и после похудения

20.02 / Новый Volkswagen Caddy: первые “живые” фото

22.02 / Офис Зеленского ответил Путину

11.02 / Эксперт объяснил просьбу Турции к НАТО о поддержке в Идлибе

05.02 / Туркменских чиновников старше 40 лет обязали стать седыми

07.02 / Увидеть запуск “Союза” на Восточном в 2019 году приехало 2 тысячи туристов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска