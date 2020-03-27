Россия сообщила о 196 новых случаях заражения коронавирусом

27.03.2020, 13:50, Новости дня

Россия в пятницу сообщила о 196 новых случаях заражения коронавирусом, что является для нее максимальным суточным показателем.

Об этом сообщили в правительственном штабе по борьбе с заболеванием.

157 новых случаев пришлось на Москву.

Общее число случаев заражения в стране составляет 1 036.

Также сообщается о смерти еще одного пациента за последние сутки. Всего от коронавируса в России умерли четыре человека.