Россия сообщила о 196 новых случаях заражения коронавирусом
27.03.2020, 13:50, Новости дня
Россия в пятницу сообщила о 196 новых случаях заражения коронавирусом, что является для нее максимальным суточным показателем.
Об этом сообщили в правительственном штабе по борьбе с заболеванием.
157 новых случаев пришлось на Москву.
Общее число случаев заражения в стране составляет 1 036.
Также сообщается о смерти еще одного пациента за последние сутки. Всего от коронавируса в России умерли четыре человека.
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