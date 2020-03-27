В России закрывают кафе, рестораны и курорты

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27.03.2020, 13:50, Новости дня

Российское правительство распорядилось закрыть все кафе и рестораны с 28 марта по 5 апреля, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Российским регионам поручено приостановить деятельность всех организаций общественного питания, за исключением служб доставки, сообщается в опубликованном в пятницу указе правительства.

Указ также предусматривает приостановку работы всех курортных организаций до июня и рекомендует россиянам ограничить передвижения.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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