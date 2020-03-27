В России закрывают кафе, рестораны и курорты
27.03.2020, 13:50, Новости дня
Российское правительство распорядилось закрыть все кафе и рестораны с 28 марта по 5 апреля, чтобы сдержать распространение коронавируса.
Российским регионам поручено приостановить деятельность всех организаций общественного питания, за исключением служб доставки, сообщается в опубликованном в пятницу указе правительства.
Указ также предусматривает приостановку работы всех курортных организаций до июня и рекомендует россиянам ограничить передвижения.
-
Русская служба «Голоса Америки»
Нравится
Буду следить
Подписка
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет