 

Основные сроки сдачи ЕГЭ перенесли из-за коронавируса

27.03.2020, 13:48, Новости дня

Минпросвещения перенесло основной срок сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ), тесты начнутся с 8 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

«ЕГЭ начнется 8 июня», – сообщили ТАСС в министерстве.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил  перенести основной период ЕГЭ на август 2020 года и сдвинуть сроки приемных кампаний в вузах в связи с пандемией коронавируса.

Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург заявлял газете ВЗГЛЯД, что коронавирус никак не отразится на подготовке к ЕГЭ.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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