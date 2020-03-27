Лукашенко собрался приехать в Москву на парад Победы

27.03.2020, 13:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен поехать в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войны.

«У меня часто спрашивают: «А вы поедете на парад в Москву?» Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет. Ясно, что с Украины никто не поедет», – передает ТАСС со ссылкой на БелТА слова Лукашенко в беседе с представителями трудового коллектива ОАО «Белгипс».

Он добавил, что Белоруссия на намерена из-за пандемии нового коронавируса отменять мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы.

«Мы ничего не меняли, у нас будут все запланированные мероприятия», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко. Так он ответил на вопрос о праздничных мероприятиях по случаю юбилея Победы, заданный сотрудниками предприятия «Белгипс» во время его посещения президентом страны. Слова Лукашенко приводит на своем сайте издание «СБ.Беларусь сегодня».

При этом белорусский лидер отметил, что все мероприятия будут организованы на высочайшем уровне.

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос возможной отмены парада Победы в Москве в этом году в связи с коронавирусом обсуждается, но решение пока не принято.