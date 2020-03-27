Экс-главе ФСИН Реймеру отменили УДО

27.03.2020, 13:48, Новости дня

Калининградский областной суд отменил решение суда первой инстанции об условно-досрочном освобождении экс-директора ФСИН Александра Реймера, осужденного за мошенничество, сообщили в пресс-службе суда.

«Калининградский областной суд постановление Центрального районного суда отменил, отказав Реймеру А. А. в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении», – уточнили в пресс-службе, передает ТАСС.

Напомним, Центральный районный суд Калининграда в феврале освободил Реймера условно-досрочно.

Бывший руководитель ФСИН Александр Реймер (он занимал эту должность в 2009-2012 годах) был арестован 31 марта 2015 года, в тот же день ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). По версии следствия, Реймер присвоил 2,7 млрд рублей бюджетных средств при закупке ведомством электронных браслетов для лиц, находящихся под домашним арестом.

24 сентября 2015 года Реймеру предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

14 июня 2017 года суд приговорил Реймера к восьми годам лишения свободы и штрафу в 800 тыс. рублей. Судом было установлено, что в результате мошенничества было украдено 1,23 млрд рублей.

В ноябре Мосгорсуд смягчил приговор бывшему директору ФСИН Александру Реймеру, отменив штраф в размере 800 тыс. рублей.