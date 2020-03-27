Число заразившихся коронавирусом в России превысило тысячу человек. Восемь пациентов – в реанимации

27.03.2020, 13:46, Новости дня

За сутки число заразившихся коронавирусом в России возросло на 196 человек. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 1036 случаев коронавируса в 58 регионах страны, сообщили в оперативном штабе. Восемь человек, по данным медиков, находятся в реанимации.

Большинство новых случаев заражения выявлены в Москве – 157. А также:

Московской области – 8,

Волгоградской области – 3,

Самарской области – 2,

Чечне – 2,

Мордовии – 2,

Удмуртии – 2.

По одному случаю: в Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской и Кировской областях, Дагестане и Татарстане.

В аннексированном Крыму выявлены 12 случаев заражения коронавирусом.

В оперативном штабе также сообщили еще об одной смерти пациента с диагнозом “коронавирус”.

25 марта в Коммунарке скончались два пожилых пациента с положительным тестом на COVID-19. У пациентов 88 и 73 лет были диагностированы не только коронавирус, но и пневмония, а также “сопутствующие патологии”.

19 марта стало известно, что в Москве скончалась пациентка, которой тоже официально поставили диагноз “коронавирус”. Однако смерть пожилой женщины наступила не из-за вируса, как уточняли в штабе, а “в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии”.

В мире от коронавирусной инфекции умерли более 24 тысяч человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса на основе информации, предоставленной системами здравоохранения различных стран. Число заразившихся превышает 531,7 тысяч.

Жертвами коронавируса стали 24 053 человека. Больше всего зараженных скончалось в Италии – 8215. На втором месте по количеству жертв находится Испания – более 4,3 тысяч человек. Следом за ней идет Китай, здесь погибли 3292 человека.