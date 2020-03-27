 

Лукашенко заявил, что в Москве, Нью-Йорке и Лондоне жить нельзя: это “конгломераты, где людей, как тараканов”

27.03.2020, 13:45, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 27 марта, что не хотел бы, чтобы столица его страны – Минск – превратилась бы в огромный конгломерат наподобие Москвы или Лондона.

“Нам и не нужно столько строить жилья в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы. Я боюсь этого: чтобы Минск не превратился в Москву, Нью-Йорк, Лондон – в эти огромные конгломераты, где людей, как тараканов. Разве это жизнь?” – ​цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

Он отдельно отметил, что сейчас россияне “скупают в Минске квадратные метры”. 

 

Население Минска составляет около 2 млн человек, при этом площадь города составляет около 350 квадратных километров. Площадь Москвы (с учетом районов Новой Москвы) составляет более 2500 квадратных километров, то есть в семь раз больше. Но живут в российской столице, по разным данным, более 12 млн человек (назывались также оценки более 14 млн человек с учетом “маятниковой миграции” из ближайших пригородов). Население Большого Лондона, по официальным данным, составляет около 9 млн человек, но оно, как и в случае с Москвой, не учитывает масштабную дневную маятниковую миграцию из районов Центральной Англии. 

Плотность населения Лондона эксперты при этом оценивали в более чем 5 тысяч человек на один квадратный километр. В Москве этот показатель приближается к лондонскому и составляет 4956 человек на квадратный километр. Но в том, что касается населения Минска, то оценки плотности населения в разных районах белорусской столицы сильно расходятся: назывались цифры в 5481 человека на 1 квадратный километр и даже более 6 тысяч человек. Это означает, что застройка в Минске даже более плотная по сравнению с Лондоном и Москвой. 

 



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