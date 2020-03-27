Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

27.03.2020, 13:44, Новости дня

Взрывного роста заболевших коронавирусом в РФ не наблюдается, сообщила в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова заявила, что «ситуация эпидемиологическая в РФ развивается, развивается пока достаточно спокойными темпами, у нас нет взрывного роста», передает РИА «Новости».

Она отметила, что лишь 20% заболевших не выезжали за рубеж.

Также глава Роспотребнадзора сообщила, что около 10 тыс. их выявленных 15 тыс. контактировавших с пациентами с подтвержденным заражением коронавирусом остаются под медицинским наблюдением, 5 тыс. человек «благополучно прошли этот период, обследованы и на сегодняшний день абсолютно здоровыми участвуют в жизни страны», передает ТАСС.

Напомним, число заболевших коронавирусом в России превысило 1 тыс. человек. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал распространить на всю страну московские меры по COVID-19, а также обратился к россиянам с просьбой отнестись с пониманием к ограничительным мерам.